В Аксае трое молодых людей пытались вскрыть гвоздодером терминал



В Аксае трое пытались вскрыть гвоздодером терминал оплаты связи.



О попытке взлома терминала у магазина на улице Шолохова в полицию сообщил местный житель.

- Прибывшие на вызов полицейские блокировали все возможные пути отхода трех подозреваемых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - На одном из взломщиков была медицинская маска и перчатки, он пытался вскрыть терминал с помощью гвоздодера. Заметив полицейских, они попытались скрыться, однако сотрудники правопорядка задержали их и доставили в отдел полиции.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».



Также выяснилось, что один из подозреваемых несколько недель назад похитил у жителя хутора Большой Лог Аксайского района металлические изделия. В отношении него по данному факту было возбуждено уголовное дело.

