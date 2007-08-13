В Аксае трое молодых людей пытались вскрыть гвоздодером терминал
Сегодня, 21:03 |
ROSTOV.RU
В Аксае трое пытались вскрыть гвоздодером терминал оплаты связи.
О попытке взлома терминала у магазина на улице Шолохова в полицию сообщил местный житель.
- Прибывшие на вызов полицейские блокировали все возможные пути отхода трех подозреваемых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - На одном из взломщиков была медицинская маска и перчатки, он пытался вскрыть терминал с помощью гвоздодера. Заметив полицейских, они попытались скрыться, однако сотрудники правопорядка задержали их и доставили в отдел полиции.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».
Также выяснилось, что один из подозреваемых несколько недель назад похитил у жителя хутора Большой Лог Аксайского района металлические изделия. В отношении него по данному факту было возбуждено уголовное дело.
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