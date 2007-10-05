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Ростовчанин, создавший петицию с критикой новогоднего эфира, ответил на оскорбление Киркорова

Сегодня, 15:04 |  ROSTOV.RU

Вадим Манукян шокирован грубым высказыванием мэтра российской эстрады.
Ростовчанин, создавший петицию с критикой новогоднего эфира, ответил на оскорбление Киркорова
Мэтр российской эстрады Филипп Киркоров эмоционально отреагировал на критическую петицию, созданную жителем Ростова Вадимом Манукяном. Ростовчанин собирает подписи под обращением к руководству Первого канала с просьбой пересмотреть подход к формированию новогоднего эфира.
«Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны», - написал Манукян в петиции на сайте Change.org.

Многие коллеги по цеху Пугачевой восприняли обращение, как личное оскорбление Примадонны. В защиту звезды артисты стали оставлять гневные сообщения на своих страницах в соцсетях. В частности высказались Игорь Николаев, Александр Буйнов, Анастасия Волочкова и другие. Не оставил без внимания ситуацию и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Знаменитый певец довольно жестко высказался в адрес ростовчанина.
«Какая же все-таки это мерзость!! Сидит себе человек, женщина, актриса, певица, никого не трогает, поет песни, занимается творчеством, радует миллионы зрителей и поклонников по всему миру уже больше 40 лет, и тут ни с того ни с сего какая-то завистливая дрянь, какая-то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма!!!», - написал Киркоров на своей странице в Инстаграмме.

Автор петиции был шокирован подобным оскорблением. В своем обращении он не раз подчеркивал, что многие россияне остались не довольны передачами, демонстрировавшимися в новогоднюю ночь. Как-то обидеть или оскорбить лично Аллу Борисовну ростовчанин не хотел.
- Это непросто некорректно, это прямое оскорбление, причем абсолютно незаслуженное. Все знают, что петиция никак не оскорбляет Аллу Борисовну, не призывает убрать ее из эфира, - прокомментировал Вадим Манукян. - Честно говоря у меня даже нет слов, я конечно понимаю что Филипп Бедросович обижен на Ростов после истории с «розовой кофточкой», но чтобы до такой степени ненавидеть всех из Ростова. Для меня это просто шок!

Между тем, петицию с просьбой улучшить новогоднее шоу в 2018 году подписали уже более 117 тысяч человек.

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