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Ростовчанин и его знакомая из Краснодарского края травмировались, катаясь на санках в Адыгее

Сегодня, 10:50 |  ROSTOV.RU
Ростовчанин и его знакомая из Краснодарского края травмировались, катаясь на санках в Адыгее

Житель Ростова и его знакомая из Краснодарского края травмировались, катаясь на санках в Адыгее. Саночникам понадобилась помощь спасателей.

Ростовчанин и жительница станицы Старовеличковская Краснодарского края получили травмы конечностей на саночном склоне ООО «Вояж».
- Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшим и транспортировали их со склона. – рассказали в ГУ МЧС по республике Адыгее.

В спасательном ведомстве отметили, что в настоящее время состояние пострадавших не вызывает опасения.

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