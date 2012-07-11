Ростовчанин и его знакомая из Краснодарского края травмировались, катаясь на санках в Адыгее



Житель Ростова и его знакомая из Краснодарского края травмировались, катаясь на санках в Адыгее. Саночникам понадобилась помощь спасателей.



Ростовчанин и жительница станицы Старовеличковская Краснодарского края получили травмы конечностей на саночном склоне ООО «Вояж».

- Прибывшие на место спасатели оказали первую помощь пострадавшим и транспортировали их со склона. – рассказали в ГУ МЧС по республике Адыгее.



В спасательном ведомстве отметили, что в настоящее время состояние пострадавших не вызывает опасения.

