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Ростов остается без трамваев из-за долгов транспортной компании за электроэнергию

Сегодня, 18:20 |  ROSTOV.RU

С 13 января «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прекращает подачу электричества «Ростовской транспортной компании».
Ростов остается без трамваев из-за долгов транспортной компании за электроэнергию
С 13 января «ТНС энерго Ростов-на-Дону» прекращает подачу электроэнергии «Ростовской транспортной компании», обеспечивающей работу городского рельсового транспорта.

По информации энергетической компании, задолженность МУП «РТК» превышает 22 млн рублей. Просрочка платежа составляет 3,5 месяца.
- «ТНС энерго Ростов-на-Дону» фактически кредитовало бюджетное предприятие и позволило ему бесплатно потреблять электрическую энергию на протяжении более 3 месяцев, - прокомментировали в компании. - МУП «РТК», со своей стороны, не предпринимало никаких действий для погашения накопившейся задолженности. Переговоры руководства предприятия и представителей гарантирующего поставщика о погашении или реструктуризации долга не привели к конструктивным результатам.

Напомним, 15 декабря из-за отключения подачи электроэнергии временно была приостановлена работа городского электротранспорта. На следующий день между организациями была достигнута договоренность. МУП «РТК» предоставлялась реструктуризация задолженности со сроком погашения с 25 января по 12 апреля.

Однако, как отметили в «ТНС», транспортная компания не выполнила свои обязательства, в связи с чем с 13 января подача электричества прекращается.
- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» имеет обязательства по оплате электрической энергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии и обеспечению надежности поставки ресурса другим потребителям, - добавили в энергетической компании. - В связи с этим, компания не имеет возможности в дальнейшем предоставлять отсрочку МУП «РТК» по оплате долгов.

Как ранее писал Rostov.ru, финансовые проблемы МУП «РТК» начались около года назад. Компания задолжала не только поставщикам коммунальных услуг, но и своим работникам. Сотрудники даже обещали не выйти на работу, если им не выплатят зарплату. После ряда публикаций в СМИ, зарплату обещали выплатить. Но ситуация вновь повторилась. Работники организации отмечают, что задержки по заработной плате продолжаются.

Фото: ttransport.ru

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