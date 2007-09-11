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На могиле Олега Попова в Германии установят памятник по эскизу донского скульптора

Сегодня, 13:30 |  ROSTOV.RU

Вдове «солнечного клоуна» понравился макет, сделанный скульптором из Ростовской области.
На могиле Олега Попова в Германии установят памятник по эскизу донского скульптора
В немецкой деревушке Эглоффштайн, где 28 лет жил знаменитый клоун Олег Попов, установят памятник на его могиле по эскизу донского скульптора.

В гостях у вдовы «солнечного клоуна» побывал директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко. Супруге Олега Попова Габриэлле он показал эскизы памятника, который собираются установить в донской столице.
- Габи очень рада, что в Ростове будет памятная скульптура и сказала обязательно приедет на открытие, - рассказал Дмитрий Резниченко. - А ещё ей очень понравился макет сделанный Александром Маркиным, именно как памятник, который должен быть установлен на могиле артиста.

При этом, он отмечает, что скульптору будет необходимо приехать со своей командой в Германию и там изготовить памятник, либо сделать его в России и уже готовый отправить в Эглоффштайн.
- Сейчас анализируем варианты. Но то, что именно вариант Александра Маркина будет в Эглофштайн - 99%, - уточнил Резниченко.
Сам Александр уже обсудил с Габриэллой будущий памятник по телефону. Однако будет ли он работать над скульптурой в Германии или на родине, пока не решил. По словам художника, к созданию памятника он привлечет двоих коллег.

Напомним, Олег Попов умер на 87-м году жизни в Ростове, куда приехал на гастроли. Практически сразу было принято решение об увековечивании памяти «солнечного клоуна» в донской столице. Памятник планируется установить у здания ростовского цирка. В настоящее время на конкурс подано семь эскизов будущей скульптуры.

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