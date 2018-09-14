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В Екатеринбурге встреча ФК «Ростов» с «Уралом» закончилась ничьей

В Екатеринбурге встреча ФК «Ростов» с «Уралом» закончилась ничьей
Встреча «желто-синих» с «Уралом» закончилась ничьей. Матч прошел 17 сентября в Екатеринбурге.

На протяжении всего первого тайма на табло не менялись цифры 0:0. Только после перерыва началась настоящая игра.

На 47-й минуте с угловой подачи забил уральский Ароян, открыв счет в матче. Ответный гол «Ростова» не заставил себя ждать.

На 49-й минуте Алексей Ионов после подачи Гулиева вдарил мяч в ворота соперника.

Игра завершилась со счетом 1:1.

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