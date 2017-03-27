Стартовала продажа билетов на домашний матч ФК «Ростов- «Краснодар»





В донской столице стартовала продажа билетов на матч ФК «Ростов- «Краснодар». 29 марта с 10:00 билеты можно будет купить в кассах стадиона «Олимп-2». Онлайн-продажи начнутся немного позже - с 1 апреля.



Цена квитков варьируется от 200 до 5000 рублей. Самые дешевые места - на южной трибуне, самые дорогие- на западной.

Руководство клуба предупреждает, что больше двух билетов в одни руки не продадут.



Напомним, матч 21 тура РФПЛ между ФК «Ростов» и «Краснодаром» начнется 3 апреля в 19:30 на стадионе «Олимп-2». Отметим, что обе команды участвовали в плей-офф Лиги Европы.