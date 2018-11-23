Спортсмен из Сальска стал чемпионом России по самбо среди слепых и слабовидящих



Дончанин стал победителем II чемпионата России по самбо среди слепых и слабовидящих. Соревнования проходили 24 и 25 ноября в Сочи.



Состязались 100 спортсменов из 32 регионов страны. Сильнейшим стал 24-летний Андрей Демидов из Ростовской области.



Молодой человек занимается профессиональным спортом около трёх лет. К этой победе он и его тренер шли долго. Сначала были проигрыши, потом - третье место. И вот, наконец, желанная золотая медаль.



Как сообщил тренер Егор Пантелеев, состязания среди слепых и слабовидящих почти не отличаются от традиционных. Единственное, бойцов ставят в захват перед началом боя.



У парня - 4% зрения. Он посвящает себя спорту и общественной жизни. Когда команда ездит в детские дома навещать сирот, Андрей всегда вкладывает в эту поездку частичку себя. Он обязательно готовит для детей небольшие подарки и сладости.



- Андрей - настоящий молодец. Я бы ему, честно, памятник поставил, - с воодушевлением говорит наставник спортсмена. - Ему не мешают проблемы со зрением. Поставьте перед ним пять зрячих бойцов, так он любого за пояс заткнёт.



Молодой человек родился в Сальске. Его детство проходило нелегко — мальчик рос без родителей. Он прокладывал себе дорогу в жизнь кулаками. Переехал в Ростов, начал заниматься спортом и вот теперь стал чемпионом России.