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Спортсмен из Сальска стал чемпионом России по самбо среди слепых и слабовидящих

Спортсмен из Сальска стал чемпионом России по самбо среди слепых и слабовидящих
Дончанин стал победителем II чемпионата России по самбо среди слепых и слабовидящих. Соревнования проходили 24 и 25 ноября в Сочи.

Состязались 100 спортсменов из 32 регионов страны. Сильнейшим стал 24-летний Андрей Демидов из Ростовской области.

Молодой человек занимается профессиональным спортом около трёх лет. К этой победе он и его тренер шли долго. Сначала были проигрыши, потом - третье место. И вот, наконец, желанная золотая медаль.

Как сообщил тренер Егор Пантелеев, состязания среди слепых и слабовидящих почти не отличаются от традиционных. Единственное, бойцов ставят в захват перед началом боя.

У парня - 4% зрения. Он посвящает себя спорту и общественной жизни. Когда команда ездит в детские дома навещать сирот, Андрей всегда вкладывает в эту поездку частичку себя. Он обязательно готовит для детей небольшие подарки и сладости.

- Андрей - настоящий молодец. Я бы ему, честно, памятник поставил, - с воодушевлением говорит наставник спортсмена. - Ему не мешают проблемы со зрением. Поставьте перед ним пять зрячих бойцов, так он любого за пояс заткнёт.

Молодой человек родился в Сальске. Его детство проходило нелегко — мальчик рос без родителей. Он прокладывал себе дорогу в жизнь кулаками. Переехал в Ростов, начал заниматься спортом и вот теперь стал чемпионом России.

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