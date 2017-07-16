Ростовчанка в составе сборной России выиграла чемпионат мира по синхронному плаванию



Ростовчанка в составе сборной России выиграла чемпионат мира по синхронному плаванию. Соревнования завершились 18 июля в Будапеште. Спортсмены состязались в рамках ЧМ по водным видам спорта, который пройдет до 30 июля. Об этом сообщает Федерация синхронного плавания России.



В финальных выступлениях ростовчанка Влада Чигирева вместе с товарищами по сборной набрала 96,0109 балла. Такой результат позволил россиянкам стать чемпионками мира.



Второе место заняли китаянки. Они набрали 94,2165 балла. Бронзу соревнований завоевали спортсменки из Японии, заработав 93,1590 балла.



Напомним, в 2016 году Влада Чигирева выиграла золото Олимпиады в Рио. Спортсменка становилась семикратной чемпионкой мира и три раза побеждала на чемпионате Европы.