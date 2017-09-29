«Ростов» уступил «Ска-Энергии»





Дончане проиграли третий матч подряд. На сей раз подопечные Леонида Кучука уступили занимающему 15-е место из 16 хабаровскому «СКА-Энергия».



С самого начала «армейцы» завладели преимуществом. Почти половину тайма гости практически не выбирались в атаку. Вскоре такое большое игровое преимущество «СКА-Энергии» переросло в гол. На 17-й минуте Мирослав Маркович, получив пас на линии вратарской площади, после ложного замаха спокойно открыл счет – 1:0. Далее хозяева обороты сбавили, а гости же, напротив, оживились. В середине тайма опасным ударом отметился Мусса Думбия, мяч после его «выстрела» угодил в штангу. «Желто-синие» усилили натиск на ворота соперника, и в самом конце первого тайма удалось забить. Александр Гацкан выполнил хорошую подачу на дальнюю штангу, а Виталий Устинов в падении головой прошил Александра Довбня – 1:1. Первый гол защитника в этом сезоне.



Второй тайм бодрее начали ростовчане. Они много атаковали и смотрелись интереснее. Леонид Кучук выпустил Тимофея Калачева вместо Александра Зуева и Алексея Ионова вместо Муссы Думбия. Затем, однако, «армейцы» игру выровняли и сумели выйти вперед. Денис Дедечко после неудачного отскока исполнил дальний удар в нижний угол – 2:1, Сергей Песьяков был бессилен. Далее «Ростов» бросился в атаку, но оборона хабаровчан играли без ошибок. Вышедший на замену вместо Евгения Макеева Элдор Шомуродов существенно усилить игру «желто-синих» не смог.



15 октября «Ростов» сыграет в родных стенах с казанским «Рубином». У подопечных Леонида Кучука остается 16 набранных баллов, которые позволяют им занимать 6-ю строчку в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги.