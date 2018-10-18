«Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:1



«Ростов» проиграл московскому «Локомотиву». Матч состоялся в Москве 19 октября в рамках чемпионата России.



На 27-й минуте первого тайма москвичи забили первый гол. Однако позже «Ростову» также удалось пробить ворота противника. Первый период завершился со счетом 1:1.



Во втором тайме «Локомотив» снова вырвался вперед. На 60-й минуте хозяева поля забили еще один мяч. Ростовчане не смогли сравнять счет. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».