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«Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:1

«Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 2:1
«Ростов» проиграл московскому «Локомотиву». Матч состоялся в Москве 19 октября в рамках чемпионата России.

На 27-й минуте первого тайма москвичи забили первый гол. Однако позже «Ростову» также удалось пробить ворота противника. Первый период завершился со счетом 1:1.

Во втором тайме «Локомотив» снова вырвался вперед. На 60-й минуте хозяева поля забили еще один мяч. Ростовчане не смогли сравнять счет. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

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