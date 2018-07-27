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«Ростов» одержал победу над «Ахматом» в первом матче сезона

«Ростов» одержал победу над «Ахматом» в первом матче сезона
В первом матче сезона футбольный клуб «Ростов» обыграл грозненский «Ахмат». Поединок проходивший 28 июля, завершился со счетом 1:0. Игра состоялась на «Ростов-Арене».

В первом тайме дончане владели инициативой. На руку хозяевам сыграло удаление на 25-й минуте игрока «Ахмата» Андрея Семенова. В концовке первой половины встречи ростовская команда смогла распечатать ворота соперника. Точный удар головой нанес Сигурдарсон.

Однако во втором тайме голами ни «Ростов», ни гости не отметились. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «желто-синих».

Дончане открыли сезон победой. За матчем на стадионе наблюдали 28 тысяч болельщиков.

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