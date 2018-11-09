«Ростов-Дон» добыл еще одну победу в Лиге чемпионов





Донские гандболистки одержали четвертую победу в Лиге чемпионов, обыграв шведский «Сэвехоф», и гарантировали себе первое место в группе – 32:26.



В матче между этими соперниками в первом круге борьбы не получилось. Тогда, в начале октября, «Ростов-Дон» относительно легко взял верх - 30:21. Теперь предстояло сломить сопротивление соперника на выезде. И подшефные Амброса Мартина с задачей справились, добыв первое место в группе Б.



Весь первый тайм на гол-другой впереди были хозяйки площадки. «Ростов-Дон», казалось, играл с большим запасом и ждал момента для решающего рывка. В первом тайме этот момент не настал. После первой половины игры «Сэвехоф» был впереди - 15:14.



Во втором тайме первые минут 10 борьба была все такой же равной. Решающий отрезок пришелся на промежуток с 40-ю по 50-ю минуту. «Ростов-Дон» забил несколько голов подряд и оторвался от соперника на 3-4 мяча, что по такой игре уже почти гарантировало победу. «Сэвехоф» не выдержали высокого темпа и ожидаемо сник в концовке. Вдобавок к этому шведки заработали две красные карточки, максимально осложнив себе игру. В итоге «Ростов-Дон» уверенно довел матч до победы. Отрыв к финальной сирене составил шесть голов – 32:26.



У «Ростов-Дона» в этот вечер лучшими были Анна Вяхирева (7 попаданий), Анна Сень (5 точных бросков) и Виктория Борщенко (5 мячей). У «Сэвехофа» чаще других отличалась Эмма Экенман-Фернис – 6 голов. Один мяч забросила даже вратарь «Ростов-Дона» Анна Седойкина.



В другом матче тура, днем ранее, «Брест» (Франция) и «Копенгаген» (Дания) сыграли вничью - 28:28. Ситуация в группе Б такая: «Ростов-Дон» - 1-е место (9 очков), «Брест» - 2-е место (6), «Копенгаген» - 3-е место (5), «Сэвехоф» - 4-е место (0).



Следующий свой матч ростовчанки проведут 14 ноября. В этот день в резервном зале «Новое Поколение» дончанки будут принимать «Луч-РГСУ» (Москва).