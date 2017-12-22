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Новый тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прилетел в донскую столицу

Новый тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прилетел в донскую столицу
Валерий Карпин, новый наставник ФК «Ростов», прилетел в донскую столицу. Об этом сообщили в пресс-службе клуба 25 декабря.

Напомним, специалист подписал соглашение с командой «жёлто-синих» на 2,5 года. До этого он работал главным тренером в армавирском «Торпедо».

О назначении Валерия Карпина стало известно 19 декабря. На этом посту Карпин заменит Леонида Кучука, который работал с «желто-синими» с июня по декабрь 2017 года после ухода Курбана Бердыева.

Добавим, что сейчас ФК «Ростов» занимает в чемпионате страны 10-е место после 20 туров.

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