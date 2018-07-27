Авторизация

Регистрация


  • USD 62.97
  • EUR 73.34
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Нападающий Сигурдарсон стал лучшим в игре ФК «Ростов» с «Ахматом»

Нападающий Сигурдарсон стал лучшим в игре ФК «Ростов» с «Ахматом»
Нападающий желто-синих стал лучшим игроком матча футбольного клуба Ростов и Ахмат. По мнению болельщиков, им стал 27-летний Бьорн Сигурдарсон, забивший единственный мяч в игре.

Симпатия фанатов вполне ожидаема. Ведь именно исландский футболист принес победу в первом игре нового сезона 2018/19. За него проголосовали почти 44 % болельщиков. Серебро досталось Сергею Паршивлюку. Его выбрали 20%, респондентов. Третье место досталось Рагнару Сигурдссону. За него свой голос отдали 11% фанатов.

Бьорн Сигурдарсон дебютировал в клубе «Акранес» в чемпионате Исландии в 2007-м году. Также играл в составе норвежского, английского, датского клубов. В январе 2018 года подписал контракт с футбольным клубом «Ростов» на три с половиной года сотрудничества.

С 2011 года Сигурдарсон выступает за главную сборную Исландии.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.