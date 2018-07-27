Нападающий Сигурдарсон стал лучшим в игре ФК «Ростов» с «Ахматом»



Нападающий желто-синих стал лучшим игроком матча футбольного клуба Ростов и Ахмат. По мнению болельщиков, им стал 27-летний Бьорн Сигурдарсон, забивший единственный мяч в игре.



Симпатия фанатов вполне ожидаема. Ведь именно исландский футболист принес победу в первом игре нового сезона 2018/19. За него проголосовали почти 44 % болельщиков. Серебро досталось Сергею Паршивлюку. Его выбрали 20%, респондентов. Третье место досталось Рагнару Сигурдссону. За него свой голос отдали 11% фанатов.



Бьорн Сигурдарсон дебютировал в клубе «Акранес» в чемпионате Исландии в 2007-м году. Также играл в составе норвежского, английского, датского клубов. В январе 2018 года подписал контракт с футбольным клубом «Ростов» на три с половиной года сотрудничества.



С 2011 года Сигурдарсон выступает за главную сборную Исландии.