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Нападающий «Ростова» Сигурдарсон перейдет в кипрский АПОЭЛ

Нападающий «Ростова» Сигурдарсон перейдет в кипрский АПОЭЛ
Один из игроков ФК «Ростов» перейдёт в другой клуб. Нападающий Бьорн Сигурдарсон на правах аренды будет играть за кипрский АПОЭЛ (на русском - Атлетический футбольный клуб греков города Никосия). Сейчас представители обеих команд ведут переговоры и занимаются формальностями при трансфере.

Пока обсуждается только возможность аренды. Однако, соглашение с АПОЭЛ может предусматривать и выкуп 28-летнего нападающего.
Бьорн Сигурдарсон – уроженец Исландии. Он дебютировал в клубе «Акранес» в 2007 году. Затем играл за норвежский «Лиллестрём», английский «Вулверхэмптон Уондерерс», норвежский «Мольде», датский «Копенгаген».

В январе 2018 года перешёл в «Ростов», подписав контракт на три с половиной года.

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