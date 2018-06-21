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Мексика одержала победу над Южной Кореей в Ростове

Мексика одержала победу над Южной Кореей в Ростове
Матч между Мексикой и Южной Кореей закончился уверенной победой мексиканцев. Игра закончилась со счетом 2:1.

Первый гол забил Карлос Веле на 29-й минуте матча после штрафного команды-соперника. Во втором тайме еще одно очко в виде забитого мяча принес Хавьер Эрнандес. И лишь на третьей дополнительной минуте футболисту сборной Южной Кореи Сон Хын Мину удалось забить гол.

Итог игры - 2:1 в пользу сборной Мексики.

К слову, поболеть за своих в донскую столицу прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Источник фото: газета «Спутник».

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