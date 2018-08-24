Матч ХК «Ростов» - ХК «Россошь» не был доигран из-за неполадок с электричеством



Меньше чем через месяц начинается сезон в ВХЛ-Б. Спарринги с одним из ближайших клубов стали доброй традицией. Две недели назад ростовчане уже играли с «Россошью» на выезде, тогда подопечные Григория Пантелеева выиграли обе встречи – 3:2 и 1:0 (буллиты).



Теперь предстояло сыграть «ответную» пару матчей. Началось всё просто здорово для хозяев льда. За первый период в воротах россошанцев побывало четыре шайбы – 4:0. И по игре, и по результату ХК «Ростов» выглядел предпочтительнее. Команда гостей пришла в себя лишь во втором отрезке игры. Сначала коллектив из Воронежской области сумел отквитать две шайбы. Затем дончане забили свой пятый гол – 5:2.



А потом, в середине игры… на арене погас свет. Несколько минут организаторы пытались восстановить электроснабжение, но усилия оказались тщетными – матч продолжить не удалось. Очевидцы говорят, что по каким-то причинам без электричества остался весь район.



Есть информация, что свет погас из-за пожара в Кумженской роще. Спасатели уже несколько часов борются с огнем на площади 7,5 гектара.



Вторая игра была запланирована на 29 августа в 11:00. Удастся решить технические проблемы или нет, пока не известно.