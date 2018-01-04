ХК «Ростов» с победы начал календарный год



«Красно-белые» были намного выше в турнирной таблице и по идее должны были без особых хлопот брать свои три очка. Однако курганцы сумели побороться и были близки к тому, чтобы отобрать очки у действующего победителя Первенства ВХЛ. Лишь в самом конце удалось сломить сопротивление гостей.



С самого начала «Юниор» показал, что настроен крайне решительно. Команда гостей грамотно играла в обороне и очень бережно - в атаке. Им хватило всего одного момента, чтобы открыть счет. В формате игры 4 на 4 шайбу забросил Камиль Мингазов. «Кондоры» в два раза чаще бросали по воротам, но в первом периоде забить не получилось.



Во втором отрезки игры подопечные Григория Пантелеева по-прежнему доминировали льду, с той лишь разницей, что на этот раз забить хотя бы один гол удалось. В середине периода счет сравнял Кристиан Скалин – 1:1. Казалось, что игровое преимущество позволяет забить еще, но вратарь «Юниора» играл почти безукоризненно.



Развязка случилась в третьей двадцатиминутке. Сначала гости усилиями Александра Юшкова вышли вперед. А затем «слово взял» один из ветеранов ХК «Ростов» - Владислав Туник. С промежутком в несколько минут он дважды огорчил гостей и вывел свою команду вперед – 3:2. У курганцев оставалось около четырех минут, они сделали все, чтобы зацепиться за очко, однако более опытные хоккеисты выигрыш удержали. Не помог ни тайм-аут, ни шестой полевой игрок, вышедший вместо вратаря. Повторная игра состоится 9 января.



В других матча игрового дня ХК «Тамбов» обыграл на своем льду «Алтай» (Барнаул) - 4:0, ХК «Чебоксары» одолел дома саратовский «Кристалл» - 6:4, а «Мордовия» со счетом 9:2 разгромила «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил).



Дончане набирают 70 очков, которые позволяют им занимать третью строчку турнирной таблицы. На одно очко больше у ХК «Тамбов». Лидирует саранская «Мордовия» - 76 очков.