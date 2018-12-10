ХК «Ростов» разгромил «Красноярских Рысей»



ХК «Ростов» разгромил «Красноярских Рысей». Встреча в рамках первенства ВХЛ прошла 12 декабря. На своем льду в Красноярске хозяева принимали ростовских хоккеистов.



В первой 20-минутке гости завладели инициативой и забросили две шайбы. Сначала, на 15-й минуте первого периода, отличился форвард Павел Щербаков, а спустя две минуты - защитник Максим Блинов.



Во втором периоде «кондоры» окончательно сломили сопротивление хозяев, забросив четыре шайбы. Голы на свой счет записали форварды Леонов, Пукс, Щербаков и Туник. Хозяева ответили на это лишь одной забитой шайбой. После 40 минут игры «кондоры» вели со счетом 1:6.



Последняя 20-минутка оказалась формальностью. Команды спокойно доиграли матч, отличившись по разу. У «Ростова» выделился нападающий Алексей Коробов, а у красноярских хоккеистов - форвард Савелий Малетин. В итоге «кондоры» победили со счетом 2:7.



После 27 туров «Ростов» уверенно лидирует в первенстве ВХЛ с 52 очками в 27 матчах. Ответная встреча с «Красноярскими Рысями» пройдет 13 декабря.