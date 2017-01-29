ГК «Ростов-Дон» разгромил «Битигхайм»





Ростовчанки без особого труда добились своей третьей победы на групповом этапе Кубка ЕГФ – 34:24.



Гандбольный клуб «Битигхайм» базируется в пригороде Штутгарта. В сезоне 2015/2016 команда впервые пробилась в еврокубки, заняв почетное четвертое место в Бундеслиге. Неделю назад «Ростов-Дон» уже обыграл этот клуб на выезде – 23:20. На этот раз предстояло закрепить успех уже на своей площадке. И это сделать удалось.



«Ростов-Дон» не дал немкам ни единого шанса. С первых же атак стало ясно, что россиянки намерены побеждать. К 5-й минуте встречи желто-черные вели в счете 4:1, к 10-й – 8:2, а к 20-й – 14:6. Голы команде гостей давали крайне тяжело. На последнем рубеже обороны ростовского клуба мастерски действовала Катрин Лунде, а в атаке блистали Анна Вяхирева, Александрина Барбоса и Анна Родригес. После получаса игры на табло горели цифры 19:11. Понятно, что в пользу ростовчанок.



Во втором тайме «Битигхайм» какое-то время сопротивлялся, но сил хватило только минут на 10-15. Уже в середине второго тайма сомнений не осталось – «Ростов-Дон» сегодня одержит уверенную победу. К финальной сирене отрыв составил десять голов – 34:24. Итог – уверенная победа вице-чемпиона России.



У «Ростов-Дона» результативнее других атаковали Анна Паула Родригес и Александрина Кабрал Барбоса – по 7 точных бросков. В составе «Битигхайма» лучшим бомбардиром стала Нина Мюллер – 9 голов.



Теперь в активе «Ростов-Дона» 6 очков и первое место. На второй строчке в группе Cрасположился норвежский «Биасен» (Трондхейм) – 4 балла и одна игра в запасе. По два очка у «Битигхайма» и венгерского «Эрда».



1 февраля «Ростов-Дон» на своем поле будет принимать «Ставрополье-СКФУ», а 5-го сыграет на выезде против «Эрда»



Кубок ЕГФ, групповой этап.



«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону, Россия) – «Битигхайм» (Германия) – 34:24 (19:11, 15:13).



Голы у «Ростов-Дона»:



Барбоса -7, Родригес -7, Вяхирева -5, Сень -4, Дембеле -3, Манагарова -3, Петрова -3, Макеева -2.