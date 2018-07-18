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Футболист ФК «Ростов» будет выступать за калининградский клуб

Футболист ФК «Ростов» будет выступать за калининградский клуб
Защитник ФК «Ростов» Константин Плиев перешел в калининградский клуб «Балтика». 21-летний футболист будет играть на правах аренды.

– Константин Плиев будет выступать за «Балтику» до окончания сезона 2018/2019, об этом уже подписан соответствующий контракт с ФК «Ростов», – прокомментировали в пресс-службе калининградской команды.

Константин Плиев стал футболистом «Ростова» в феврале текущего года и успел поучаствовать в одном матче. До этого он играл за такие команды, как «Алания» и «Волгарь».

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