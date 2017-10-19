ФК «Ростов» сыграл вничью с «Тосно»



Ростовчане разделили очки с «Тосно» - 1:1.



Кадровые проблемы «Ростова» в день матча усугубились ещё больше: из-за повреждения голеностопа не мог сыграть Тимофей Калачев. Второй матч из-за травмы пропускал Артур Юсупов. За плечами ростовчан была серия из четырёх поражений подряд. Матч против одного из дебютантов российской Премьер-лиги виделся хорошим шансом набрать очки и прервать череду поражений.



В начале встречи сильнее смотрелись футболисты «Тосно». Клуб из Ленинградской области больше владел мячом и создал несколько относительно опасных подходов к воротам Сергея Песьякова. На 17-й минуте это игровое преимущество воплотилось в гол. Евгений Марков после навеса Марко Полетановича перевисел всех в воздухе и головой открыл счёт. Пропущенный гол футболистов «Ростова» заставил играть активнее. На 31-й минуте опаснейшим ударом отметился Хорен Байрамян - мяч угодил в перекладину. В концовке тайма Мусса Думбия упал в чужой штрафной площади, но арбитр назначать пенальти не решился.



Вот второй части игры тренерский штаб «Ростова» сразу же выпустил двух свежих игроков. Вместо Муссы Думбия и Хорена Байрамяна на поле вышли Алексей Ионов и Александр Зуев. И почти сразу это принесло свои плоды. На 56-й минуте Зуев заработал пенальти. Бить взялся Сверрир Ингасон и был точен - 1:1. На 62-й минуте Никола Труич отдал идеальный пас на Евгения Чернова, но тот, к счастью для ростовчан, верный момент упустил. Почти сразу опасно бил Алексей Ионов, вратарь отбил, а на добивании промахнулся Элдор Шомуродов. В концовке чуть интереснее смотрелись тосненцы, но ничью можно считать справедливым результатом. Итог - 1:1.



Теперь в активе «жёлто-синих» - 17 очков, 11-е место. «Ростов» сыграет дома 25-го числа в Кубке России против пермского «Амкара», а 28-го - против московского «Спартака» в чемпионате.