ФК «Ростов» сыграл вничью с пермским «Амкаром»



Безвыигрышная серия «Ростова» перед матчем насчитывала 10 матчей. Пермский «Амкар» находился в таблице не так далеко, а потому в случае победы мог обойти ростовчан. Также нельзя забывать о том, что совсем недавно, 25 октября именно пермяки выбили «Ростов» из Кубка России. Таким образом, у подопечных Леонида Кучука была возможность не только прервать негативную серию, но и взять реванш за кубковое поражение. Но не получилось.



Первые минуты прошли практически без опасных моментов. Остроты у тех и других ворот практически не было. Пожалуй, единственный опасным моментом можно считать дальний удар Сергея Паршивлюка в середине тайма – вратарь команды гостей сумел перевести мяч через перекладину. После 45 минут игры счет так и не был открыт.



Сразу после перерыва «Ростов» провел активный отрезок игры. На 50-й минуте Алексей Ионов разогнал контратаку своей команды по левому флангу, перевел мяч на Сергея Паршивлюка, а тот выполнил идеальную скидку под удар Александру Гацкан. Капитан Ростов бил с близкого расстояния, но Артур Нигматуллин успел подставить руки. Игровой снаряд, отскочив от рук, ударился о перекладину и вышел в поле. Элдор Шомуродов добить мяч в сетку не смог. На 78-й минуте тот же Гацкан заработал пенальти. К точке подошел исландский защитник Сверрир Ингасон, но перехитрить вратаря «Амкара» он не смог. На 91-й минуте судья зафиксировал нарушение в своей штрафной со стороны Евгения Макеева – пенальти в ворота Ильи Абаева. Гости могли вырвать победу, но тут уже удача улыбнулась «Ростову». После удара Михаила Сивакова мяч угодил в штангу. В итоге команды разделили очки – 0:0.



Ростовчане набирают 19 баллов и занимают 11 строчку в турнирной таблице РФПЛ. Очередной матч состоится в Ростове-на-Дону 26 ноября, когда подопечные Леонида Кучука сразятся дома с «Анжи» (Махачкала).