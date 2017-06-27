ФК «Ростов» покинули еще два игрока





Вслед за Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым в санкт-петербургский «Зенит» отправились Дмитрий Полоз и Александр Ерохин.



Дмитрий Полоз перешел в донской клуб в 2012 году из московского «Локомотива». За это время он стал игроком сборной России, выиграл Кубок и серебряные медали чемпионата страны. В прошедшем сезоне игрок провел за «Ростов» 40 матчей, забил 14 голов и отдал восемь голевых передач.



Александр Ерохин перебрался в стан «желто-синих» из екатеринбургского «Урала» в феврале 2016-го. За полтора года он пробился в сборную и завоевал с клубом серебро Премьер-лиги. В прошедшем сезоне сыграл за «Ростов» 38 матчей – пять мячей и шесть передач.