ФК «Локовотив» оштрафовали за поведение болельщиков во время матча с «Ростовом»



ФК «Локомотив» оштрафовали за поведение болельщиков во время матча с «Ростовом». Клуб заплатит 60 тыс. руб.



Дисциплинарный комитет РФС подвел итоги матча «Ростов» – «Локомотив» в рамках 11 тура чемпионата России по футболу. Во время гостевого матча болельщики кричали оскорбления в адрес игроков «Ростова», а также использовали пиротехнику. Московский футбольный клуб заплатит 50 тыс. руб. за оскорбления и 10 тыс. руб. за пиротехнику. На поле нарушители ничего не бросали, иначе размер штрафа был бы выше.



Отметим, что ФК «Ростов» также неоднократно подвергался штрафам за неподобающее поведение болельщиков. За 11 матчей нынешнего сезона футбольный клуб должен заплатить 240 тыс. руб.



Чаще всего дончан штрафуют за оскорбительные речёвки. Последний раз инцидент произошел во время матча «Ростов» - «Арсенал», болельщики «накричали» на 30 тыс. руб.