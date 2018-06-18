Экс-футболист «Ростова» вернулся в донской клуб



Бывший игрок футбольного клуба «Ростов» вернулся в стан «желто-синих». 26-летний Арсений Логашов заключил контракт c командой по схеме «3+1». О трансфере рассказали в пресс-службе клуба.



Сам Арсений заявил, что рад вернуться в донскую столицу и готовится к новому сезону.



- Рад, что вернулся в «Ростов», так как в свое время провел тут очень яркий год. Здесь отличная атмосфера в команде и дружный коллектив. Очень хочу помочь «Ростову» в новом сезоне. С нетерпением жду сборов и, конечно, старта чемпионата, - цитируют футболиста представители «желто-синих».



Ранее Логашов уже защищал цвета донского клуба. В составе команды 26-летний футболист выигрывал Кубок России в сезоне 2013/2014. Помимо «Ростова», защитник выступал за «Локомотив», «Химки», «Анжи», «Тосно» и «Балтику».