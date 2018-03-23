БК «Ростов-Дон» разгромил курское «Динамо-Фарм» на выезде



Ростовские баскетболистки лидируют в турнирной таблице второй по силе лиги России. «Динамо-Фарм» состоит из юных воспитанниц знаменитой школы курского «Динамо», очень сильного клуба, который высоко котируется не только во внутрироссийских турнирах, но и в Евролиге. Второй команде Курска, вероятно, еще не хватает опыта, потому и занимают они лишь шестое место. В такой ситуации даже на чужой площадке «Ростов-Дон» рассматривался как фаворит.



Начало осталось за курянками. Они повели в счете - 7:0. Чуть позже было 13:5, однако далее «Ростов-Дон» инициативу перехватил. За пару минут до малого перерыва счет уже был равным – 19:19, а потом подопечные Дмитрия Федосеева набрали еще 11 очков подряд и завершили первую четверть с солидным перевесом – 30:19. Наверное, это и стало переломным моментом. Во втором отрезке игры разница в счете продолжила увеличиваться. К большому перерыву на табло горели обнадеживающие для ростовчанок цифры – 28:50.



Даже при таком раскладе «донские пантеры» играли предельно собранно и так и не отдали сопернику ни одной четверти. К финальной сирене разница достигла отметки в 33 очка – 83:53. В итоге «Ростов-Дон» одерживает ожидаемую победу.



Лучшим игроком матча (да и всего сезона) стала Элеонора Олейникова. На ее счету - 26 очков, включая три точных броска из-за дуги и шесть подборов. Анастасия Максимова и Анна Зайцева набрали по 10 баллов. У «Динамо-Фарм» 12 очками отметилась Юлия Кузьминова.



Повторная игра состоится в Курске 27 марта. Пару заключительных матчей на регулярном этапе ростовчанки проведут в Москве против местного «МБА-2» 30 и 31 марта. После этого начинается плей-офф, где у ростовского клуба, скорее всего, будет первый номер посева.