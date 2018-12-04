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11-летний ростовчанин получил золото на всероссийском турнире по настольному теннису

11-летний ростовчанин получил золото на всероссийском турнире по настольному теннису
В Ростове-на-Дону стартовал всероссийский турнир по настольному теннису. В первый же день соревнований золото получил 11-летний ростовчанин.

На соревнования по настольному теннису «Тихий Дон» приехали более 500 участников из семи регионов страны: Волгоградской, Свердловской и Ростовской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Республики Адыгея.

В первый же день соревнований 11-летний мастер мяча и ракетки Сергей Тульцев занял первое место, обойдя соперника. К слову, соревнования будут длиться еще пять дней, а это значит, что у ростовчан еще много шансов на победу

Стоит отметить, что на этом всероссийском турнире участники могут выполнить норматив и получить мастера спорта.

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