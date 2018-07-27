Жительница Ростовской области пыталась пронести в колонию салат с флешкой и сим-картой



Жительница Ростовской области пыталась пронести в Новочеркасскую колонию салат с запрещенными предметами. Женщину задержали 30 июля.



По информации пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области, дончанка прибыла на длительное свидание к одному из осужденных. При досмотре вещей сотрудники оперативного отдела обнаружили и изъяли в емкости с салатом «Олевье» флеш-карту, сим-карту, USB кабель и наушники.



- В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении, - отметили в ведомстве. - Материалы будут направлены в мировой суд Новочеркасска.