Жители Ростовской области пожаловались на массовую гибель кур от птичьего гриппа



Жители станицы Тацинской, что в Ростовской области, пожаловались на массовую гибель кур от птичьего гриппа. Дончане утверждают, что за несколько дней от вируса скончались сотни особей домашней птицы.



По словам селян, у кур опухает голова, они синеют, а после задыхаются. Местные жители переживают, что птичий грипп перерастет в эпидемию и затронет весь донской регион.



Стоит отметить, что птичий грипп - довольно опасная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью.