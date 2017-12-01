Жители Каменска-Шахтинского Ростовской области требуют отставки главы администрации и введения режима чрезвычайной ситуации



Жители Каменска Ростовской области требуют отставки главы администрации и введения режима чрезвычайной ситуации. 2 декабря митингующие собрались в парке имени Гагарина.



Примерно триста человек пришли в парк, чтобы выразить свое недовольство городской властью и выдвинуть требования относительно отопления и водоснабжения в Заводском районе. Восемь тысяч горожан, проживающих в микрорайоне, оказались в непростой ситуации. Несмотря на запуск котельной еще в октябре, тепло до жильцов практически не доходит.



Несмотря на то, что на митинг организаторы пригласили и главу города Алексея Черненко, и главу администрации Олега Каюдина, никто из них не пришел. Это сильно разочаровало собравшихся, поскольку они желали лично услышать о мерах, которые принимаются для ликвидации ситуации. Повесткой дня было подписание резолюции о введении режима чрезвычайной ситуации.



«Считаем, что в такое положение нас поставила халатность исполнения обязанностей главой города А. Н. Черненко. Обращаемся с просьбой принять решение о досрочном прекращении его полномочий как главы города. Кроме того, требуем ввести в Заводском режим чрезвычайной ситуации, который позволит экстренно решить проблемы с теплоснабжением и водоснабжением микрорайона», - гласит документ.



Саму резолюцию подписали все собравшиеся. В ближайшее время она будет направлена в Администрацию Президента РФ и в администрацию губернатора Ростовской области.



Еще неизвестно, изменит ли документ положение жителей города, или людям так и придется жить без воды и отопления. Сами горожане уже готовы к решительным мерам, вплоть до перекрытия трассы М-4 «Дон».