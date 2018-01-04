Жителей Дона приглашают сдать нормы ГТО



Жителей Ростовской области приглашают сдать нормы ГТО. По информации пресс-службы правительства региона, выполнить спортивные задания могут все желающие. Для того чтобы проверить свои силы, нужно выполнить несколько условий:



1. Зарегистрироваться на сайте спорткомплекса ГТО - www.gto.ru. После этого вы получите уникальный идентификационный номер.

2. Выбрать ближайший центр сдачи норм ГТО и подать заявку.

3. Предоставить медицинскую справку, разрешающую спортивные нагрузки.



В прошлом году спорткомплекс решили выполнить работники образовательной, культурной, спортивной сфер, государственных учреждений и ведомств. Всего сдать нормативы ГТО в 2017 пришли около 30 тысяч жителей области.