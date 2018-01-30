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Житель Краснодарского края пропал после поездки в Ростов

Житель Краснодарского края пропал после поездки в Ростов
Житель Краснодарского края не вернулся домой после поездки в Ростов. 34-летний Евгений Богородов уехал в донскую столицу 20 сентября 2017 года.

Как рассказала Татьяна, жена пропавшего, мужчина собрался на несколько дней в Ростов. Первые дни он регулярно звонил супруге, но после 27 сентября перестал выходить на связь.

На вид разыскиваемому - 35-37 лет. Рост мужчины - примерно 185 сантиметров, плотного телосложения. У него голубые глаза и темные волосы.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Евгения Богородова, просят позвонить его жене Татьяне по номеру: +7-918-436-99-06.

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