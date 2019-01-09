За первую неделю года бензин в Ростовской области подорожал на рубль



Фото: Avtosreda.ru

В Ростовской области за первую неделю года бензин подорожал на рубль. По данным портала automonth.ru, с 1 по 7 января 2019 года стоимость АИ-92 поднялась с 42,70 до 43,10 рубля за литр.



Марка бензина АИ-95 выросла в цене с 46,10 до 46,57 рубля за литр, дизельное топливо подорожало с 45,99 до 46,06 рубля за литр. Прежней осталась цена на АИ-98 - 51,90 рубля за литр.



Напомним, что в начале ноября 2018 года ведущие нефтяные компании России подписали соглашение с Министерством энергетики России и Федеральной антимонопольной службой. Согласно договорённости нефтяники должны были заморозить цены на топливо на уровне июня 2018 года. Однако в январе 2019 года компании не упустили возможности воспользоваться оговоренным сторонами разрешением. В соглашении отмечалось, что организации могут поднять стоимость топлива максимум на 1,7% в связи с увеличением НДС с 18 до 20%.



Добавим, что после января нефтяникам позволят снова повысить цены на топливо, на этот раз на уровень инфляции — на 4-4,6%. Таким образом, в ближайшем будущем цены на бензин продолжат расти. И причиной тому станут не только увеличение налога на добавленную стоимость и инфляция.



С конца прошлого года на мировых рынках сохраняется тенденция снижения цены на нефть. По прогнозам экспертов, в первом квартале 2019 года стоимость нефти марки Brent зафиксируется в среднем на уровне 58 долларов за баррель. Это приведёт к тому, что нефтяные компании, потеряв часть доходов на мировых рынках, попытаются компенсировать их за счет продаж на внутреннем. Результатом станет очередное повышение цены бензина и дизельного топлива.



В подорожании бензина в первую неделю года Федеральная антимонопольная служба России не усмотрела никаких нарушений. По данным ФАС, нефтяные компании соблюдают договоренность с правительством России и не повышают стоимость топлива более чем на 1,7%.

- Был проанализирован рост цен на бензин во всех регионах страны, в том числе в Ростовской области, - отметили в пресс-службе ФАС России. - Во время проверки не зафиксировано случаев нарушения существующей договоренности.