Вооруженный рогаткой и пистолетом мужчина пытался перебросить наркотики в колонию Ростова





В Ростове вблизи колонии на улице Тоннельной задержали вооруженного мужчину, пытавшегося перебросить наркотики на режимную территорию. Чтобы задержать нарушителя, сотрудникам учреждения пришлось применить физическую силу.



Ночью 23 октября оперативники ИК № 2 при попытке перебросить запрещенные предметы на территорию колонии задержали 36-летнего ростовчанина.

- На окрик оперативных работников мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет. Благодаря умелым и четким действиям правонарушитель был задержан, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.



Во время досмотра у задержанного нашли четыре свертка с растительным веществом, а также рогатку и пистолет «МП-654К» - копию известного боевого оружия в пневматическом исполнении.



В настоящее время по данному факту проводится проверка.



