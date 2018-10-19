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Вооруженный рогаткой и пистолетом мужчина пытался перебросить наркотики в колонию Ростова

Вооруженный рогаткой и пистолетом мужчина пытался перебросить наркотики в колонию Ростова

В Ростове вблизи колонии на улице Тоннельной задержали вооруженного мужчину, пытавшегося перебросить наркотики на режимную территорию. Чтобы задержать нарушителя, сотрудникам учреждения пришлось применить физическую силу.

Ночью 23 октября оперативники ИК № 2 при попытке перебросить запрещенные предметы на территорию колонии задержали 36-летнего ростовчанина.
- На окрик оперативных работников мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет. Благодаря умелым и четким действиям правонарушитель был задержан, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области.

Во время досмотра у задержанного нашли четыре свертка с растительным веществом, а также рогатку и пистолет «МП-654К» - копию известного боевого оружия в пневматическом исполнении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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