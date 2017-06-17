Водитель автобуса, спровоцировавший аварию с 4 погибшими, заключён под стражу





Водитель автобуса ПАЗ, спровоцировавший столкновение с другим пассажирским автобусом, заключён под стражу.



В страшной аварии погибли четыре человека, 30 пострадали.

- Водителю, виновному в ДТП с участием двух автобусов, в котором погибли четыре человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По предварительным данным, 56-летний водитель ПАЗа не уступил дорогу и столкнулся с автобусом иностранного производства.



Напомним, ДТП произошло 16 июня около 11:30 на 6-м километре трассы Матвеев Курган – село Авило-Успенкое. В результате столкновения автобус ПАЗ вылетел с трассы и перевернулся. В результате аварии четыре человека погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести, из них 17 госпитализированы. В числе пострадавших – трое несовершеннолетних.



Как сообщалось ранее, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



