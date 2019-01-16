В Шахтах проводили в последний путь семью Пашутиных, погибших при взрыве в доме



С семьёй Пашутиных, погибших во время взрыва в многоэтажке, простились в Шахтах. Церемония прошла 18 января в Покровском кафедральном соборе.



Ольга, Владимир и их дочь Татьяна проживали на восьмом этаже в квартире № 68. DonDay Шахты сообщает, что погибшие супруги лежали, обнявшись, под тремя четырёхтонными плитами. Тело Татьяны было обнаружено в соседней комнате.



На похороны родителей и сестры приехала 18-летняя Ирина Пашутина. Она учится за границей и теперь осталась совсем одна. В связи с потерей всей семьи она получит выплату в три миллиона рублей.



Тела Ольги, Владимира и Татьяны предали земле на новом кладбище в Шахтах.