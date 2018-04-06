Авторизация

Регистрация


  • USD 58.57
  • EUR 71.88
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области рядом с железной дорогой нашли два снаряда

В Ростовской области рядом с железной дорогой нашли два снаряда
В Тарасовском районе Ростовской области рядом с железной дорогой нашли два снаряда времён Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы были обнаружены утром 9 апреля в посадке хутора Васильевка на улице Транспортной, недалеко от пункта приёма металла.
- Место взято под охрану. Угрозы населенному пункту нет, - сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Спасатели направили заявку на вызов сапёров. Специалисты должны извлечь снаряды из земли и уничтожить их.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.