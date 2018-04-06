В Ростовской области рядом с железной дорогой нашли два снаряда



В Тарасовском районе Ростовской области рядом с железной дорогой нашли два снаряда времён Великой Отечественной войны.



Взрывоопасные предметы были обнаружены утром 9 апреля в посадке хутора Васильевка на улице Транспортной, недалеко от пункта приёма металла.

- Место взято под охрану. Угрозы населенному пункту нет, - сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.



Спасатели направили заявку на вызов сапёров. Специалисты должны извлечь снаряды из земли и уничтожить их.