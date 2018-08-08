В Ростовской области пройдет небольшой дождь с грозой



В Ростовской области ожидается умеренный дождь, сопровождающийся грозой и переменным ветром. Об этом сообщает ростовский Гидрометцентр.



Температура воздуха днем достигнет 27-32 градусов. В некоторых районах области прогнозируется дождь с грозой. Кроме того, ожидается ветер, порывы которого будут достигать 3-8 метров в секунду.



В то же время в северо-восточных, юго-восточных и южных районах будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожароопасности, в отдельных местах – высокий.