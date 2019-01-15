В Ростовской области простились с погибшей при взрыве газа преподавательницей колледжа





В Ростовской области простились с погибшей при взрыве Людмилой Власовой. Женщина работала преподавателем в Шахтинском колледже топлива и энергетики имени П. И. Степанова. Её педагогический стаж составляет более 30 лет.



Людмилу Власову похоронили в Октябрьском районе на кладбище в посёлке Каменоломни 17 января.



Напомним, 65-летняя женщина погибла при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме на улице Хабарова 14 января. Её тело обнаружили почти через сутки после происшествия, 15 января.