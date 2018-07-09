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В Ростовской области на обновление парка в поселке Чертково потратят 22 миллиона рублей

В Ростовской области на обновление парка в поселке Чертково потратят 22 миллиона рублей
В Ростовской области в поселке Чертково обустроят парк Горького. На реконструкцию планируют потратить 22 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Сумму разделят между бюджетами разных уровней. Так, из федерального потратят 3 миллиона 487 тысяч рублей, из областного – 16 миллионов 430 тысяч рублей. Из местного источника финансирования выделят 2 миллиона.

Объем работы большой. В парке должны появиться сухой фонтан, две спортплощадки, а также область для выгула собак и веревочный парк. Планируется обустроить специальное место для праздников, включающее две сцены. Все постройки должны быть сделаны из высококачественных материалов.

Благоустройство запланировано завершить к 1 октября.

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