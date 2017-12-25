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В Ростовской области мужчина продает львят по 100 тысяч рублей

В Ростовской области мужчина продает львят по 100 тысяч рублей
В Новошахтинске Ростовской области мужчина продает львят по 100 тысяч рублей. Информация о продаже хищников появилась на популярном сайте. В объявлении указано, что малышам по 3 месяца, они полностью здоровы и ждут любящих хозяев.

Владелец животных Дмитрий отметил, что он продает мальчика и девочку. Каждый из питомцев стоит по 100 тысяч рублей. Животные ручные и очень ласковые.

- Все, кто желает поближе познакомиться с маленькими львятами могут приехать в Новошахтинск. – отметил мужчина. – Их мама здоровая самка, а папа – лев, которые живет в семье в Домбае.

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