В Ростовской области из-за летных учений закроют движение на участке трассы





В Ростовской области на трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной на время ограничат движение транспорта.



На участке с 257-го по 260-й километр, в районе станицы Тацинской, будут проходить лётные учения.

- На данном участке 17 января с 11:55 до 13:30 будет полностью перекрыт проезд для всех видов транспорта, - сообщили в ФКУ Упрдор «Азов».



Водителей просят заранее планировать маршрут движения.



Напомним, в этот день в Ростовской области пройдут тактические учения с участием транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор», ударных Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, а также истребителей Су-34, Су-27, Су-30СМ.