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В Ростовской области ищут подростка из Забайкальского края

В Ростовской области ищут подростка из Забайкальского края
В Ростовской области ищут подростка из Забайкальского края. 16-летний Данил Федоров сбежал из реабилитационного центра летом 2016 года и не вернулся обратно. Юноша может передвигаться по стране автостопом.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, на вид разыскиваемому - 13-15 лет, рост - 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые. В день исчезновения несовершеннолетний был одет в белые кроссовки, синюю футболку и спортивный костюм.

Всех, кто видел или знает, где может находиться подросток, просят позвонить по телефонам: 8 (3022) 23-57-03, 23-57-29, 23-57-08 или 02.

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