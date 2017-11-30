В Ростовской области ищут подростка из Забайкальского края



В Ростовской области ищут подростка из Забайкальского края. 16-летний Данил Федоров сбежал из реабилитационного центра летом 2016 года и не вернулся обратно. Юноша может передвигаться по стране автостопом.



По информации ГУ МВД по Ростовской области, на вид разыскиваемому - 13-15 лет, рост - 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые. В день исчезновения несовершеннолетний был одет в белые кроссовки, синюю футболку и спортивный костюм.



Всех, кто видел или знает, где может находиться подросток, просят позвонить по телефонам: 8 (3022) 23-57-03, 23-57-29, 23-57-08 или 02.