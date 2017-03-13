В ростовском аэропорту установили памятник погибшим при крушении «Боинга»





В ростовском аэропорту установили памятник погибшим при крушении «Боинга». Монумент «Прерванный полет» поставили 14 марта. Торжественная церемония открытия пройдет в день годовщины трагедии, 19 марта в 11:30.



Автор композиции — заслуженный художник России Анатолий Скнарин. По задумке, упавшая птица, отлитая из бронзы, символизирует души жертв трагедии, связь неба и земли. Сам памятник сделан из гранита. Его высота- почти четыре метра.



Напомним, пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании FlyDubai разбился возле ростовского аэропорта ночью 19 марта 2016 года. Трагедия унесла жизни 55 пассажиров и 7 членов экипажа, возвращавшихся домой из Дубая.



Основная версия крушения «Боинга»- ошибка пилота. После изучения технических характеристик и состояния лайнера, специалисты пришли к выводу, что у командира возникла иллюзия того, что самолет при подъеме достиг опасного угла атаки. . Он отдал ручку управления «от себя», не глядя на положение авиагоризонта Перед падением борт кружил над аэропортом около двух часов.





