В Ростове завершается подготовка к празднованию Дня России



В Ростове завершаются последние приготовления к празднованию Дня России. Отметим, что 12 июня – дата, ознаменованная началом новейшей истории и государства Российской Федерации. В Ростове, как и в других городах, этот праздник отмечается с особым размахом.







Готовность Первомайского района к массовому празднованию Дня России проинспектировал заместитель главы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Дмитрий Мамелко.

- День России – один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Он является символом национального единства. Традиционно этот праздник в Ростове-на-Дону принято считать семейным. Ведь очень важно, чтобы будущие поколения чтили традиции и осознавали ответственность за настоящее и будущее своей Родины. Глава администрации города Виталий Кушнарев ставит задачу организовать празднование Дня России на самом высоком уровне, чтобы ростовчане и гости нашего города целыми семьями могли с удовольствием отметить самый главный праздник россиян, - подчеркнул Дмитрий Мамелко.







В рамках объезда Дмитрий Мамелко посетил мемориал «Защитникам ростовского неба», площадь Воинской славы и парк им. Островского. Именно в этих местах будут организованы масштабные районные мероприятия, приуроченные к всероссийскому празднику.



Как рассказал глава Первомайского района Артур Григорян, уже завершаются подготовительные мероприятия: благоустраиваются территории парков и площадей, облагораживаются клумбы и цветники, проводится санитарная уборка улиц.







Кроме того, в районе, как и по всему городу, ведется работа по праздничному оформлению улиц. Главным символом страны – флагом Российской Федерации - будут украшены не только учреждения района, но и его сердце - парк им. Н. Островского.

Именно в парке Островского 12 июня в течение всего дня будут проходить различные конкурсы, викторины и праздничный концерт. Для гурманов в этот день запланирован гастрономический фестиваль «Хорошая еда». Это новая форма семейного отдыха на свежем воздухе, где каждый сможет найти себе развлечение на любой вкус. Гостей будут ждать блюда от шеф-поваров лучших ресторанов города. На фестивале будут открыты три концертные сцены, на которых лучшие профессиональные артисты города будут радовать посетителей фестиваля своим искусством. В течение дня взрослые смогут пострелять из настоящего лука и потанцевать под ностальгический рок-н-ролл от популярных групп. А для юных посетителей весь день будет работать детская зона отдыха.



