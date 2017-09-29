В Ростове выросла цена на проезд в общественном транспорте





В Ростове выросла цена на проезд в общественном транспорте.



Напомним, сроки повышения стоимости проезда откладывались несколько раз. Об увеличении цены заговорили ещё летом, тогда сообщалось о росте платы с 1 августа. Позже стало известно, что поездки в транспорте подорожают с 1 сентября. Однако с началом осени цена осталась прежней.



Городские власти объявили об увеличении стоимости проезда с 1 октября. На этот раз рост всё-таки произошёл. В воскресенье, 1 октября, ростовчане платили за поездку уже 24 рубля вместо привычных 19, при безналичном расчёте – 20 рублей. По заявлению местных властей, повышение стоимости проезда вводится, в том числе, и с целью перевода пассажиров на безналичную оплату проезда. Это позволит транспортным компаниям снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания.



Но далеко не весь транспорт Ростова оборудован валидаторами – устройствами, считывающими транспортные карты. В частности, приборов нет в маршрутных такси. Таким образом, скидка не распространяется на пассажиров маршруток. Для них цена поездки выросла сразу на 5 рублей и составила 24 рубля.



Добавим, что цена проезда в электротранспорте не изменилась. В трамваях и троллейбусах стоимость одной поездки - по-прежнему 17 рублей.