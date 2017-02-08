В Ростове вылечили енота, получившего травму





В Ростове-на-Дону ветеринары вылечили енота, получившего травму. Экзотический питомец живет в квартире со своим хозяином, но им часто приходится менять место жительства и переезжать из одной области в другую. Из-за этого еноту по имени Антон пришлось понервничать. Он едва не лишился глаза, случайно поранив самого себя.

- Нашему пациенту около восьми месяцев. После проведения исследований ему поставили диагноз - травма века и глаза, возникшая вследствие травматизации собственными когтями,- рассказала Rostov.ru Марианна Рюмина, ветеринар клиники «Доктор Айболит», в которую обратился хозяин необычного питомца.



Еноту была назначена специальная терапия, и его здоровье быстро восстановилось. Уже через несколько дней после начала лечения животное чувствовало себя хорошо, глаз и веко полностью восстановились, и Антон был готов к новым путешествиям.



Кроме того, Марианна Рюмина отметила, что случай лечения такого экзотического домашнего питомца как енот был первым в практике ветклиники.