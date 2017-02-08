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В Ростове вылечили енота, получившего травму

В Ростове вылечили енота, получившего травму

В Ростове-на-Дону ветеринары вылечили енота, получившего травму. Экзотический питомец живет в квартире со своим хозяином, но им часто приходится менять место жительства и переезжать из одной области в другую. Из-за этого еноту по имени Антон пришлось понервничать. Он едва не лишился глаза, случайно поранив самого себя.
- Нашему пациенту около восьми месяцев. После проведения исследований ему поставили диагноз - травма века и глаза, возникшая вследствие травматизации собственными когтями,- рассказала Rostov.ru Марианна Рюмина, ветеринар клиники «Доктор Айболит», в которую обратился хозяин необычного питомца.

Еноту была назначена специальная терапия, и его здоровье быстро восстановилось. Уже через несколько дней после начала лечения животное чувствовало себя хорошо, глаз и веко полностью восстановились, и Антон был готов к новым путешествиям.

Кроме того, Марианна Рюмина отметила, что случай лечения такого экзотического домашнего питомца как енот был первым в практике ветклиники.

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lizafrl

Сегодня, 10:13

С ним уже все в порядке)

lizafrl

Сегодня, 10:13

С ним уже все в порядке)

lizafrl

Сегодня, 10:13

С ним уже все в порядке)

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