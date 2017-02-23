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В Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортаж

В Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортаж

23 февраля в Ростове торжественно возложили венки и цветы к мемориалу павшим защитникам Отечества. Церемония началась в 10 часов утра в сквере имени Фрунзе на площади Карла Маркса.

В Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортаж


Более 200 ростовчан собрались у мемориального комплекса, чтобы почтить память павших воинов.

В Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортаж

Почти 300 жителей Ростовской области были удостоены высшего звания Героя Советского Союза. Четверо из них награждались этим званием дважды. А 57 жителей нашего родного региона стали полными кавалерами ордена Славы.
В Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортажВ Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортаж
В Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортаж
В Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортаж

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