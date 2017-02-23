В Ростове возложили цветы к мемориалу «Павшим войнам»: фоторепортаж





23 февраля в Ростове торжественно возложили венки и цветы к мемориалу павшим защитникам Отечества. Церемония началась в 10 часов утра в сквере имени Фрунзе на площади Карла Маркса.









Более 200 ростовчан собрались у мемориального комплекса, чтобы почтить память павших воинов.







Почти 300 жителей Ростовской области были удостоены высшего звания Героя Советского Союза. Четверо из них награждались этим званием дважды. А 57 жителей нашего родного региона стали полными кавалерами ордена Славы.





